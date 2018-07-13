Несколько минут в невесомости на корабле New Shepard будут стоить от 200 до 300 тысяч долларов

Для того чтобы слетать в космос на шестиместной ракете New Shepard, придется здорово раскошелиться. Минимальная стоимость полета составит 200 тысяч долларов.

Об этом 13 июля сообщает Reuters со ссылкой на источник в частной американской аэрокосмической компании Blue Origin.

Максимальная стоимость полета при этом не превысит 300 тысяч долларов. Продажи планируют запустить в 2019 году. Когда именно первая ракета покинет Землю, не уточняется.

New Shepard – многоразовый корабль для суборбитальных полетов. Ракета способна подняться на высоту до 100 километров, чтобы пассажиры несколько минут могли побыть в невесомости. После этого капсула должна опуститься на Землю с помощью парашюта. New Shepard испытывали уже несколько раз.

Компания Blue Origin принадлежит Джеффу Безосу — владельцу Amazon.com. В этом году он стал богатейшим человеком в мире по версии Forbes.