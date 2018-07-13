Илюмжинов отстранен от должности президента ФИДЕ после 28 лет пребывания на этом посту

Комиссии по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) удалось добиться отстранения Кирсана Илюмжинова от должности президента организации. Как сообщает gazeta.ru со ссылкой на ТАСС, инициировал это решение вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос.

Комиссия постановила, что Илюмжинов в период с марта 2017 года по апрель 2018 года нарушал правила кодекса этики организации. В частности, президент пытался «дискредитировать членов президентского совета ФИДЕ, делая ложные и провокационные заявления, отказываясь покинуть свой пост после закрытия банковских счетов организации».

Илюмжинов был отстранен на 18 месяцев.

В реальности он окончательно покинет ФИДЕ гораздо раньше: 3 октября 2018 года в Батуми состоятся выборы нового президента организации. Илюмжинова в списке утвержденных организацией кандидатов нет. При этом на пост претендует глава оргкомитета «Россия-2018», бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Кирсан Илюмжинов возглавляет пост президента ФИДЕ с 1995 года. С 1993 по 2010 – возглавлял Республику Калмыкию. Известен многократными рассказами о контакте с инопланетянами, по его словам имевшем место 18 сентября 1997 года. В 2015 году минфин США включил Илюмжинова в санкционные списки за поддержку им сирийского правительства и помощь в покупке нефти у террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) для нужд официального Дамаска.

Известный петербургский гроссмейстер, 8-кратный чемпион России Петр Свидлер в декабре 2017 года в интервью «Фонтанке» так прокомментировал эту историю: «Когда во главе ФИДЕ стоит человек, гугл-поиск по фамилии которого выдает все эти результаты, попытки найти серьезную корпоративную поддержку вряд ли будут успешными. Когда ты приходишь к людям из компании «икс», которые ничего о шахматах не знают, что они делают первым делом? Они просят референта подготовить справочку о том, с кем и чем они имеют дело. Ну и справочка будет какая? Санкционные списки, встреча с инопланетянами».