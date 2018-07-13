Опрос: Большинство россиян хотят, чтобы Москва и Вашингтон стали друзьями

Две трети россиян считают, что Москве нужно дружить с Вашингтоном, при этом большинство респондентов уверены, что улучшение отношений выгодно как России, так и США.

Об этом 13 июля сообщило РИА Новости, ссылаясь на результаты опроса Фонда «Общественное мнение», имеющиеся в его распоряжении.

67% респондентов согласились с тем, что руководство России должно стремиться к улучшению отношений с США. Негативно ответили 17%, еще 16% воздержались от ответа. 56% считают, что от дружбы выиграют обе мировые державы.

Опрос "ФОМнибус" проводился 7–8 июля в 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов.

О том, что же будет с отношениями между США и Россией, мы узнаем очень скоро. 16 июля лидеры стран встретятся в Хельсинки. Это будут первые настоящие переговоры Трампа и Путина с момента вступления бизнесмена в должность президента Соединенных Штатов. Многие эксперты считают, что страны сблизятся после саммита. Для этого есть основания – еще 20 июня Дональд Трамп заявил, что хочет поладить с Россией. Тем временем Запад очень боится такого сценария развития событий. О причинах читайте в материале «Фонтанки».