Для бывшего замдиректора Эрмитажа просят 4 года колонии за аферу в 30 миллионов рублей

Бывший глава строительного блока в дирекции Эрмитажа Михаил Новиков может отправиться в тюрьму за многомиллионные хищения. Махинации с бюджетными деньгами прокуратура оценила в реальный срок.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 13 июля Куйбышевский суд Петербурга начал прения по делу о хищении 30,6 миллиона при реставрации Запасного дома Зимнего дворца. По мнению гособвинителя, деньги были получены на завышении стоимости работ по укреплению стен и сводов подвала здания на самых повреждённых участках и невыполнении этих же работ в других местах. Инициатором называют Новикова, который на посту замдиректора по строительству мог скрыть экономию, сообщником – управляющего компанией-подрядчиком «Балтстрой» Александра Коченова.

Коченов, как считает следствие, подсказал, какие стены можно оставить без усиления, он же выполнял курьерские услуги между обнальщиком и Новиковым, который и получил практически всю сумму.

Экс-замдиректора Эрмитажа вину не отрицает, ущерб возместил. Музей ни к нему, ни к Коченову, который также вернул 600 тысяч, претензий больше не имеет.

Гособвинитель учёл деятельное раскаяние, отметил, что у обоих дети, болезни и положительные характеристики, но попросил подсудимым по четыре года в колонии общего режима.

«Без штрафа и ограничений. Преступление является тяжким, корыстным по своей сути», – объяснил он.

Защита просит назначить Новикову и Коченову наказание, не связанное с лишением свободы, поскольку осознание вины и раскаяние – важный шаг на пути к исправлению.

Михаил Новиков находится под домашним арестом с марта прошлого года. Александр Коченов ограничен подпиской о невыезде. Дело о мошенничестве в особо крупном размере находится в производстве ФСБ. Спецслужба заинтересовалась реконструкцией после того, как стоимость работ вдвое превысила первоначальный миллиард.