Из-за саммита Путина и Трампа Финляндия прикроет границы с ЕС до 17 июля

В целях обеспечения безопасности на встрече президентов России и США Финляндия временно возвращает пограничный контроль на внутренних границах ЕС. Об этом 13 июля сообщили в министерстве внутренних дел Финляндии. Проверки начнутся с полудня 13 июля и продлятся до 12 часов дня 17 июля.

"Цель возвращения погранконтроля на внутренних границах – убедиться, что иностранные граждане, которые въезжают в Финляндию и выезжают из неё, выполняют все условия, необходимые для въезда и выезда, а также идентифицировать потенциальных преступников", – заявили в МВД.

При этом в ведомстве подчеркнули, что проверки коснутся не всех пассажиров, путешествующих внутри Шенгенской зоны, – контроль будет осуществляться властями выборочно на основе имеющейся информации об угрозах и рисках.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа состоятся 16 июля в Хельсинки. В целях безопасности в финской столице к приезду лидеров заварили канализационные люки и ввели запрет на дроны. В аэропорту Хельсинки на три дня закроют смотровую площадку и введут ограничения для съёмки. Из-за саммита финские полицейские вышли из отпусков. Обеспечивать безопасность во время встречи президентов будет спецотряд «Медведь».

В Хельсинки накануне привезли лимузин Путина и другие автомобили для российской делегации.