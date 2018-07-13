Петербург готов к холодам на 40%. Перед отопительным сезоном осталось проверить 14 тысяч домов

Петербург готов к отопительному сезону на 40%, об этом 13 июля сообщили в пресс-службе жилищного комитета. Из 23 346 жилых зданий проверено 9 328. К 1 сентября все дома будут готовы к холодам, надеются чиновники.

– Ни один из районов не отстает от графика, но есть лидеры. Наивысшая готовность жилфонда отмечена в Кронштадтском (77%), Выборгском и Приморском (49%), а также Адмиралтейском районах (46%), – рассказала «Фонтанке» пресс-секретарь жилкома Тамара Панченко.

Администрации районов проводят противоаварийные тренировки, вопрос подготовки жилфонда к отопительному периоду находится на постоянном контроле в жилищном комитете.