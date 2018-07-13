Прокуратура Петербурга освободила проектировщика второй сцены Мариинки, фигуранта дела о порнографии

Польский бизнесмен Кшиштоф Поморски решением прокуратуры Петербурга освобожден из-под домашнего ареста. В Польше его ждут по делу о распространении порнографии с участием несовершеннолетних.

Как стало известно «Фонтанке» 14 июля, решение об изменении меры пресечения Поморски городской надзор принял в связи с годовщиной его ареста. 13 июля 2017-го предпринимателя задержали в Петербурге сотрудники Интерпола по запросу Польши. В Лодзи правоохранители расследуют дело о распространеии тысяч видеороликов и фотографий, на которых запечатлены подростки и животные. Европейский ордер на арест Поморски выдан в январе 2016 года, он был внесен в картотеку Интерпола и до сих пор в ней числится.

Фото: карточка Интерпола

По данным «Фонтанки», за год с момента задержания Поморски прокуратура Польши направила Генпрокуратуре России документы на экстрадицию. Ходатайство пока рассматривается. Поморски пробыл год под домашним арестом, за очередным продлением меры пресечения прокуратура Петербурга в Смольнинский суд не обращалась.

По версии обвинения, с середины 2000-х местным педофилам и зоолюбителям неизвестные поставляли порнопродукцию через Интернет, в том числе, с зарегистрированных в Петербурге IP-адресов. Один из участников представлялся именем Piotr. Его личность идентифицировали в 2008 году.

Кшиштоф Поморски работает в Петербурге с 2001 года. Он известен как технический директор конструкторского бюро «ВиПС», проектировщик второй сцены Мариинского театра, высококлассный специалист.