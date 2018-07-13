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Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
13.07.2018 10:55
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Инвестируйте в «Москву»

Многие задумываются, куда вложить деньги, чтобы не только сохранить их, но и получить прибыль. Разумным решением может стать покупка квартиры, ведь это возможность заработать на перепродаже или аренде, а кроме того, недвижимость — ресурс, который и в самые кризисные времена не может обесцениться.

Инвестируйте в «Москву»

Setl City

Главное — выбрать наиболее подходящий для инвестиций жилой комплекс. О примере такого проекта, ЖК «Москва» от Setl City, рассказывает «Петербургская Недвижимость».

Выбирайте перспективный проект

Начнем с пяти основных критериев, которые помогут определить подходящий для инвестиций объект. Первый — это месторасположение. Оцените общий уровень жизни в районе, развитие транспортной инфраструктуры, количество детских садов и школ, а также выясните, планируется ли здесь строительство новых магистралей или станций метро. Значительным плюсом станут расположенные вблизи парки и достопримечательности, торгово-развлекательных центры. Второй пункт, на который стоит обратить внимание, — это уровень комфорта в новостройке: концепция, планировки, окружение, технологии строительства и многое другое. Третий и четвертый критерии — это потенциал роста стоимости жилья в районе и в конкретном проекте, а также потенциал спроса. И, наконец, стоит оценить риски приобретения недвижимости на стадии строительства: о них можно судить по репутации застройщика, количестве успешно сданных домов, информационной открытости компании. В частности, хорошим признаком является ввод жилья в эксплуатацию вовремя или раньше срока.

Хороший вариант для инвестиций

ЖК «Москва» — это проект бизнес-класса недалеко от станции метро «Московская», который объединяет несколько жилых корпусов. Дом гармонично сочетает в себе петербургский стиль и московский характер, классику и современность, великолепно вписываясь в архитектуру Московского района.

Проект соответствует всем критериям хорошего варианта для инвестиций: престижный район с развитой торговой, транспортной и социальной инфраструктурой, живописный Пулковский парк в двух шагах, комфорт и безопасность, соответствующие дому бизнес-класса. Спрос на квартиры в Московском районе, как правило, выше, чем в среднем по городу. 

Setl City
Setl City

Мнение экспертов

Авторитетная консалтинговая компания Е3 Investment, проанализировавшая рынок петербургских новостроек, признала проект «Москва» жилым комплексом с высоким потенциалом доходности в локации «юг Московского района». Всего было проанализировано шесть локаций: эксперты также рассмотрели объекты Кудрово, Каменки, правого берега Невы, Обводного канала и юга города. В шорт-лист в этих локациях также вошли проекты, которые реализует компания «Петербургская Недвижимость».

Сдача в аренду vs перепродажа

Что выгодней — сдавать квартиру или продать ее по более высокой цене? Ответ на этот вопрос зависит от месторасположения жилого комплекса и целей инвестора, однако ЖК «Москва» хорошо подходит как для одной, так и для другой цели. Благодаря удачному расположению в престижном и развитом районе, всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Московская», дом будет востребован у квартиросъемщиков, для которых важна мобильность в передвижении по городу.  Гости города, приехавших в Петербург в отпуск или в командировку, оценят близость к аэропорту, величественную архитектуру района, а также виды на живописный Пулковский парк и площадь Победы. Стабильный спрос на жилье в престижном районе позволит выгодно перепродать квартиру вскоре после сдачи дома или через несколько лет.

Как начать инвестировать в недвижимость

Специалисты «Петербургской Недвижимости» помогут всем, кто хочет инвестировать в жилье или апартаменты, сориентироваться на рынке и принять верное решение. Кроме того, в компании также могут разработать индивидуальный инвестиционный план для каждого клиента. «Петербургская Недвижимость», являющаяся одним из лидеров рынка и эксклюзивным продавцом объектов многих застройщиков, всегда обладает актуальными данными о выходе новых проектов, действующих ценах и спросе.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Москва" -  застройщик ООО "Сэтл Сити",  https://www.setlcity.ru/projects/moskva/declarations

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