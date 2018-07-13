Мать Олега Сенцова попросила Путина о помиловании сына
Людмила Сенцова, мать осужденного режиссера Олега Сенцова, попросила президента России Владимира Путина о помиловании сына. Текст обращения к президенту опубликован на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
«Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал», — сказано в обращении.
Сенцова также добавила, что режиссер отсидел в тюрьме уже четыре года, а дома его ждут дети.
Украинский режиссер Олег Сенцов был осужден на 20 лет лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в Крыму, а именно поджогов офиса «Русской общины Крыма» и отделения «Единой России».
Справка:
Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения. В поддержку Олега Сенцова выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры. Обращение с призывом освободить Сенцова опубликовал Американский ПЕН-клуб, под ним подписались, в числе прочих, писатели Салман Рушди, Джонатан Франзен, Иэн Макьюэн, Джон Кутзее, Маргарет Этвуд и Герта Мюллер. Путин 7 июня, отвечая на вопросы во время прямой линии, заявил, что власти РФ «пока не думали» о возможности обмена Сенцова. Спустя несколько дней после этого пресс-служба Кремля объявила, что состоялся телефонный разговор Путина с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого, в частности, обсуждался обмен заключенными. Шла ли речь о Сенцове, Москва и Киев не уточнили.