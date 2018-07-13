Мать Олега Сенцова попросила Путина о помиловании сына

Людмила Сенцова, мать осужденного режиссера Олега Сенцова, попросила президента России Владимира Путина о помиловании сына. Текст обращения к президенту опубликован на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

«Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал», — сказано в обращении.

Сенцова также добавила, что режиссер отсидел в тюрьме уже четыре года, а дома его ждут дети.

Украинский режиссер Олег Сенцов был осужден на 20 лет лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в Крыму, а именно поджогов офиса «Русской общины Крыма» и отделения «Единой России».