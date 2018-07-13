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Финляндия
13.07.2018 11:24
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Выходные в Финляндии 14 - 15 июля: Рыцарские турниры и фестивали на любой вкус

Финляндия в этот уик-энд будет удивлять футболом на болоте, музыкой «Металлики» на виолончелях и рыцарскими турнирами. Любителей спорта ждет Молодёжный футбольный турнир и выступления скейтбордистов, а отдохнуть на природе и послушать музыку можно на опен-эйрах Ilosaarirock и Summer Up.

Выходные в Финляндии 14 - 15 июля: Рыцарские турниры и фестивали на любой вкус

Tomi Vastamäki, Pori Jazz

В субботу, 14 июля, в Финляндии ожидается +26 градусов Цельсия. Однако в южных и западных регионах возможны дожди с грозами. Воскресенье будет таким же жарким, а осадки уйдут на север страны.

В эти выходные весь мир узнает не только победителя мундиаля, но и победителя чемпионата мира по футболу на болоте. Веселые и непростые соревнования стартуют в Хюрюнсалми (Hyrynsalmi) в пятницу, 13 июля. В этом году туда отправятся восемь российских команд. Помимо состязаний болельщиков и участников ждет музыкальная программа, сауна, вейкборд и даже караоке.

Празднично-спортивное настроение поддерживает в Хельсинки Молодёжный футбольный турнир Helsinki Cup. За 30 лет существования турнира на нем побывали спортсмены из более чем 78 стран. 14 июля состоятся финальные матчи и среди юношей, и среди девушек.

Молодецкий задор продемонстрируют и скейтбордисты со всего мира, которые приехали в Хельсинки на мероприятие HELride 2018. В субботу за их мастерством можно понаблюдать в скейтпарке Suvilahti DIY (Kaasutehtaankatu, 1), причем совершенно бесплатно.

Любители аниме соберутся в эти выходные в Выставочном центре Хельсинки. В программе – встречи с авторами, лекции и конкурс косплея. Билеты стоят от 45 евро.

В субботу в Хельсинки устроят фестиваль джаза. Выступления финских и итальянских музыкантов в Теурастамо начнутся уже в 15:00. А завершится вечер зажигательными танцами. Кстати еще одна возможность потанцевать  – сальсу – будет у гостей столицы накануне, в пятницу. В культурном центре Корьямо в 17 часов преподаватели Хельсинкской академии сальсы поделятся основами танца, после чего начнется вечеринка. Оба мероприятия бесплатные.

Послушать джаз можно будет и в Пори. Масштабный фестиваль Pori Jazz продлится с 14 по 22 июля, билеты на него стоят от 78 евро. Хэдлайнерами фестиваля станут Nick Cave & the Bad Seeds и Джеймс Блант. Однако их выступления состоятся ближе к финалу фестиваля. Зато в эти выходные на разных площадках пройдут бесплатные концерты.

В Лаппеенранте в субботу на площади Кауппатори с 7 до 14 часов развернется традиционная летняя ярмарка. Там можно приобрести товары от местных фермеров, сладости, изделия ручной работы.

С 13 по 15 июля в Йоенсуу пройдет популярный фестиваль Ilosaarirock. В этом году на нем выступят Gogol Bordello, Milky Chance, Джек Уайт из The White Stripes и Nightwish. Билеты стоят от 83,5 евро. 

Еще один опен-эйр состоится в эти выходные в Лахти. Его хэдлайнерами станут рэпер Уиз Халифа и Big Boi, участник хип-хоп дуэта OutKast. Билеты на Summer Up стоят от 63 евро.

В Савонлинне продолжается оперный фестиваль. В субботу в замке Олавинлинна покажут «Отелло». А в воскресенье симфоническая хэви-метал группа Apocalyptica исполнит на виолончелях музыку группы Metallica. Билеты стоят от 60 евро.

Также поклонники классики могут отправиться в Кухмо (Восточная Финляндия). 14 июля там стартует фестиваль камерной музыки. Цены на билеты начинаются от 18,5 евро.

Тампере охвачен готическим фестивалем Lumous. В атмосферу можно погрузиться не только на концертах, но и 14 июля в культурном центре Ваприикки на ярмарке Dark market, где будет представлена готическая одежда, музыка, литература.

В Турку в эти выходные завершается Средневековый фестиваль. В течение недели там проходили рыцарские турниры с участниками из разных европейских стран. Это первый в Финляндии чемпионат Европы в категориях Skill at Arms (владение оружием и верховая езда) и Jousting (рыцарский поединок с копьями). В субботу состоится полуфинал, в воскресенье – финал. Гостей ждут не только состязания, но и средневековая ярмарка, а также тематические экскурсии по замку Турку.


© Фонтанка.Ру
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