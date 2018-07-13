Украинец получил восемь лет за подготовку диверсий в Крыму

Украинец Евгений Панов 13 июля получил тюремный срок за подготовку диверсий на территории Крыма. Он обвиняется не только в подготовке диверсий, но и в незаконном приобретении, передаче, сбыте и хранении оружия, его основных частей, боеприпасов, а также контрабанде сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ.

«Назначить Панову Евгению Александровичу окончательное наказание — лишение свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – цитирует решение Верховного суда Крыма телеканал RT.

Мужчина вину не признал. Адвокат Панова Ольга Динзе заявила, что она собирается обжаловать приговор в Верховном суде России. Ранее ее подзащитный жаловался главе Следственного комитета России на пытки.

Напомним, что в августе 2016 года ФСБ отчиталась о предотвращении терактов на территории полуострова. Двое подозреваемых были арестованы. Ранее за подготовку диверсии на 6,5 года был осужден украинский гражданин Андрей Захтей.