АТОР назвала число находящихся за границей клиентов «Натали Турс»

По линии туроператора «Натали Турс» за границей находится 1313 туристов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). По данным ассоциации, все они имеют обратные билеты, и к середине следующей недели большинство вернется в Россию.

«На данный момент за рубежом по туристическим пакетам "Натали Турс" находится 1313 туристов этой компании. Все они имеют на руках обратные билеты. Большинство туристов вернется в Россию до середины следующей недели. На момент 18 июля за рубежом будет оставаться около 100 туристов компании», — сообщает АТОР.

В ассоциации отметили, что больше всего клиентов с пакетными турами «Натали Турс» находится в Испании, ОАЭ, Италии, Турции, Черногории, Португалии и Франции и в ряде других стран.

Клиенты «Натали Турс», которым удалось сохранить билеты на регулярные рейсы, будут вынуждены повторно оплатить наземное обслуживание. По данным АТОР, туроператор обещает компенсировать туристам эти затраты, «но сроки выплаты компенсаций по-прежнему не называются».

Общее количество клиентов, купивших и оплативших пакетные туры «Натали Турс», туроператор также не раскрывает, добавили в АТОР, уточнив, что, по оценкам ассоциации, таких клиентов насчитывается около 10 тыс. человек.

Напомним, 4 июля глава компании Владимир Воробьев заявил об аннулировании всех путевок, а в проблемах компании обвинили успехи российской сборной по футболу.

В июне прекратил свою работу петербургский туроператор «Матрешка-Тур». Его клиенты уже запросили свыше 5 миллионов рублей компенсации.