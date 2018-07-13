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Доброе дело
13.07.2018 11:15
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Квест-прогулка по Петроградке поможет бездомным

Благотворительная организация «Ночлежка» и проект «Играй с городом» проведут квест-экскурсию по Петроградской стороне. На прогулку по дворам и культовым местам приглашаются все желающие.

Как рассказали организаторы, участников ожидают 30 уровней головоломок, разгадывая которые они узнают историю домов, увидят парки и мини-достопримечательности, созданные местными жителями или мировыми художниками.

Часть прибыли от продажи билетов на квест будет направлена в «Ночлежку», на помощь бездомным людям.

Прогулка состоится 14 июля. Предварительно необходимо зарегистрироваться.

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