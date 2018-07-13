Петербургский метрополитен пообещал установить конструкции для сбора чеков в августе

В августе Петербургский метрополитен установит в вестибюлях станций «конструкции» для сбора чеков. Уже две недели бумажные талончики выдаются пассажирам как в кассах, так и автоматах по продаже жетонов и пополнению проездных билетов. Большинству пассажиров чеки не нужны, что быстро сказалось на чистоте вестибюлей.

13 июля в пресс-службе подземки «Фонтанку» заверили, что «сейчас принимается решение», как именно будут выглядеть конструкции для сбора чеков.

Кассовые чеки в тестовом режиме начали выдавать пассажирам 28 июня текущего года, а официально — с 1 июля. Урны, как известно, признаны объектами возможной террористической угрозы, они запрещены. Поэтому руководство подземки просит пассажиров соблюдать чистоту и порядок и «по возможности забирать кассовые чеки с собой».

Выдавать чеки было решено в связи с изменениями в закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчётов с использованием платежных карт (№54-ФЗ)». Мусор в вестибюлях станций не прекращает вызывать возмущение горожан. Если одни забирают чеки с собой, другие — ленятся. На днях представители сообщества «Красивый Петербург» отправили руководству метрополитена обращение с просьбой решить проблему с мусором. https://vk.com/@peterburg_krasiv-urny-v-metro Они предложили рассмотреть возможность одного из вариантов: поставить урны в метро после рамок (при этом они могут представлять из себя держатель с прозрачным пакетом) либо установить небольшие ёмкости на кассы и на автоматы — только для чеков.