В Европе предупреждают о возможных шокирующих эскападах Трампа на встрече с Путиным

Европейские депутаты готовы к худшему исходу переговоров президентов России и США, а также к возможному шокирующему поведению Дональда Трампа.

«Исходя из линии поведения Трампа, я ожидаю, что он во время встречи с Путиным в Хельсинки совершит какой-то неожиданный шаг, чем повергнет в шок как свою собственную администрацию, так и европейских союзников», – цитирует чешского представителя Европарламента Яромира Когличека телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

При этом евродепутат считает, что громкие заявления американского президента, которые он делает перед саммитом Россия – США в Финляндии, остаются лишь ширмой. Когличек уверен, что американский президент припас козыри в рукаве перед переговорами с российской стороной.

Напомним, что первая официальная встреча лидеров России и США состоится 16 июля в Хельсинки. Дональд Трамп заявил, что не знает, чем закончатся переговоры, однако он надеется поладить с Владимиром Путиным.