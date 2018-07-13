Активистку «Демократического Петербурга» арестовали на 5 суток. В дни мундиаля она публично выступила в поддержку Олега Сенцова

5 суток административного ареста получила петербургская оппозиционерка Ольга Смирнова за пикеты в поддержку осужденного Олега Сенцова.

Дело активистки «Демократического Петербурга» Василеостровский суд рассмотрел около двух ночи 13 июля. Смирновой предъявили участие в пикете, который проходил 10 июля у Меншиковского дворца на Университетской набережной. Как ранее сообщала «Фонтанка», восемь участников акции развернули плакаты в защиту осужденных в РФ граждан Украины, в том числе режиссера Олега Сенцова. Так как любые формы публичного протеста в дни проведения чемпионата мира по футболу – 2018 запрещены, пикет пресекла полиция.

При этом для Смирновой задержание стало третьим за дни мундиаля. 4 июля ей вместе с соратниками дважды за вечер вручали протоколы за раздачу листовок и значков в защиту Сенцова и других осужденных в РФ украинцев.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, Смирновой вменили статью 19.3 КоАП РФ – неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Она на заседании не признала себя виновной и заявила о фальсификации материалов в отношении себя. Суд этими доводами не проникся и вынес решение об аресте сроком на 5 суток.