На пути в Финляндию отловили ещё шестерых иностранных болельщиков

Ещё шестерых иностранцев с Fan ID, попытавшихся бежать в Финляндию, ждёт штраф и выдворение из России.

Как стало известно "Фонтанке", 12 июля в Выборгском районе Ленобласти задержали двух граждан Ирака 26 и 27 лет. Оба приехали в Россию по паспортам болельщика и хотели перебраться в Европу. Вечером того же дня рядом с посёлком Красный Холм Выборгского района в руки правоохранительных органов попались ещё четверо иностранных болельщиков, все – младше 30 лет. Один из них приехал из Судана, трое – из Эритреи. Компания тоже намеревалась незаконно пересечь границу.

Всем нарушителям вменяется ст. 18.8, ч. 3, КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания (проживания) в РФ").

Подобные случаи происходят регулярно с начала чемпионата мира по футболу. Некоторые иностранцы используют паспорт болельщика, чтобы транзитом через Россию пробраться в Европу. Однако российские власти задерживают нелегалов. Так, 11 июля суд приговорил к штрафу и выдворению из страны двух марокканцев, которые забрались в багажный отсек автобуса Санкт-Петербург – Таллин.