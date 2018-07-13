Военные рассказали, что «Армату» сменят боевые машины на «новых физических принципах»

Самый современный российский танк Т-14 «Армата» прослужит в войсках не менее 25-30 лет, после чего будет заменен боевыми машинами на «новых физических принципах». Об этом рассказал экс-руководитель Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-полковник Сергей Маев.

«Сейчас на завершающей стадии разработки находятся много новых образцов — платформы "Армата", "Курганец-25", "Бумеранг" и другие — это традиционные средства. Они прослужат не менее 25-30 лет. На смену им должны прийти виды вооружения на новых физических принципах», — цитирует генерала Lenta.ru со ссылкой на ТАСС. В Минобороны России под оружием на «новых физических принципах», как правило, понимают лазерное оружие, СВЧ-пушки, звуковое оружие и электромагнитные бомбы.

По его мнению, это станет возможно при благоприятном развитии фундаментальной науки, технологий, конструкторской мысли, производства и при финансировании всех этих составляющих.

Роботизированные образцы бронетехники, по оценке Маева, появятся примерно через 10-15 лет. Для этого, отметил специалист, важно развитие комплектующих систем роботизации. «Я имею в виду, конечно, на суше. Что касается воздуха, то там, безусловно, возможности для применения роботизированных средств более однородные, чем на земле», — добавил генерал.