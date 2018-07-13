В Роспотребнадзоре советуют не кормить грибами детей до 14 лет и не ходить в лес с вёдрами и пакетами

В России начался сезон сбора грибов, и Роспотребнадзор рассказал, как уберечься от отравления. Рекомендации опубликованы на сайте надзорного ведомства 13 июля.

По данным Роспотребнадзора, ежегодно в России регистрируется порядка тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчиваются летальными исходами.

Ведомство сообщает, что тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети, поскольку в детском организме ещё нет необходимого количества ферментов для их переваривания. Именно поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет.

Чтобы не отравиться грибами, как рассказали в ведомстве, нужно собирать их вдали от дорог, магистралей, вне населённых мест, в экологически чистых районах. В Роспотребнадзоре Московской области накануне сообщали, что не стоит ходить по грибы к кладбищам и заводам.

Грибы рекомендовали собирать только в плетеные корзины, срезая каждый гриб с целой ножкой. Дома в тот же день их надо перебрать и выкинуть червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек и дряблые грибы. Собирать грибы в ведра и полиэтиленовые пакеты в ведомстве запретили, поскольку так они портятся.

В ведомстве отметили, что из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий, рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными грибами. Только их можно использовать для приготовления в пищу без предварительного отваривания.