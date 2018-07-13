Россия вплотную приблизилась к десятке лучших экономик мира

Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка, который оценил внутренний валовый продукт (ВВП) государств. По данным на июнь этого года, российский ВВП вырос до 1,58 трлн долларов и страна заняла 11 строчку рейтинга.

Из отчетности следует, что России уступила Южная Корея, сместившаяся на 12 место.

Первое место, как и прежде, досталось США с ВВП, равным 19,4 трлн долларов, на второй строчке – Китай (12,2 трлн), а замыкает тройку Япония (4,8 трлн). Четвертое и пятое места разделили европейцы – Германия (3,7 трлн) и Великобритания (2,6 трлн). В десятку крупнейших экономик вошли также Индия, Франция, Бразилия, Италия и Канада.

Напомним, что 12 июля правительство России одобрило план Минэкономики, который направлен на увеличение темпов роста ВВП до 3–3,5% в год.