Трамп отказался разорвать отношения с Россией из-за отравлений в Солсбери и Эймсбери

Президент США Дональд Трамп не собирается разрывать отношения с Россией после инцидентов с «Новичком» в британских городах Солсбери и Эймсбери. Об этом он заявил 13 июля в интервью газете The Sun.

«Я думаю, что ладить с Китаем, ладить с Россией — это хорошо», — сказал он в ответ на вопрос, не повлияли ли два инцидента с нервно-паралитическим веществом на планы встретиться с президентом России Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки.

Напомним, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском городе Солсбери. Власти королевства заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» и обвинили в случившемся Россию. 26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и более десятка стран ЕС. Россия ответила зеркальными мерами. В частности, прекратило работу генконсульство США в Петербурге, что вызвало недовольство Вашингтона.

30 июня в соседнем с Солсбери городе Эймсбери отравилась пара британцев. Было установлено, что они оказались под воздействием того же нервно-паралитического вещества. Позднее одна из отравленных умерла в больнице. В британском минобороны в смерти женщины от «Новичка» снова обвинили Россию. Москва обвинения категорически отвергает.