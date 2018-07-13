У россиян резко вырос объем «свободных» денег из-за отказов от поездок в сезон отпусков

Объем «свободных денег», которыми располагают россияне, резко вырос по сравнению с маем, утверждают эксперты холдинга «Ромир». Социологи связали это явление с отказом россиян от поездок в сезон отпусков.

Подробности исследования 13 июля сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости. Индекс свободных денег — это разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. В июне их объем вырос сразу на 23,2% по отношению к майским показателям и составил 29,7 тыс. рублей.

«В июне объем свободных денег достиг размера в 29,7 тыс. рублей. Среднегодовое значение индекса свободных денег по итогам первого полугодия составило 23,3 тыс. рублей. Таким образом, индекс свободных денег в июне резко вырос по сравнению с маем — сразу на 23,2%. В денежном выражении рост составил 5,6 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

«Возможно, ситуация объясняется тем, что в этом году многие россияне отказались от поездок во время отпуска, и на руках могло остаться больше денег, чем в прошлые годы, из-за неистраченных «отпускных». Проверить вывод можно будет после получения данных индекса свободных денег в июле и августе», — пояснили социологи.

В городах-миллионниках значение индекса в июне увеличилось на 20,3% по сравнению с маем и составило 38 тыс. рублей. В городах с числом жителей от полумиллиона до миллиона индекс вырос на 17,7%, до 31,2 тыс. рублей. В городах с населением 100-500 тыс. человек индекс повысился на 33,3% и составил 20,8 тыс. рублей.

Исследование базируется на данных потребления 30 тысяч россиян, 11,5 тысячи домохозяйств в 190 городах с населением более 10 тысяч человек.