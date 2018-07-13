Форвард сборной Украины заступился за Фёдора Смолова: Нужно оставаться людьми, а не животными

Нападающий сборной Украины по футболу и игрок турецкого «Акхисара» Евгений Селезнев заступился за форварда сборной России Федора Смолова после неудачного пенальти на чемпионате мира.

«Сейчас много критики в адрес моего друга Федора Смолова. Бывают подъемы и спады, тот, кто не падает, тот не поднимается. Он хотел лучшего, но это футбол, и ошибки свойственны людям. У тебя еще все впереди!» — написал накануне украинец в своем Instagram.

В интервью «Спорт-Экспресс» 13 июля Селезнёв пояснил, что поддержал Смолова, «так как был в его шкуре» и знает, что у него сейчас на душе.

«Нужно оставаться людьми, а не животными», – подчеркнул футболист

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов также вступился за Смолова и взял вину за ситуацию на себя. «В конце концов, это его первый чемпионат мира, и, возможно, он психологически не очень грамотно подошел. Это не его вина», — заявил он.

7 июля сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Смолов не сумел реализовать первый из одиннадцатиметровых ударов.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Финал мундиаля пройдет на стадионе «Лужники», где сыграют сборные Хорватии и Франции.