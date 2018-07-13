Суд обязал Johnson & Johnson выплатить женщинам более 4,5 млрд долларов по делу об асбесте в детской присыпке

Суд присяжных города Сент-Луис в американском штате Миссури вынес решение по делу о присутствии асбеста в детской присыпке компании Johnson & Johnson, Присяжные решили, что компания должна выплатить 22 женщинам-истцам 550 млн долларов компенсаций материального ущерба и более 4 млрд долларов в качестве компенсации морального вреда.

Как 12 июля сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg, истцы утверждали, что наличие асбеста в детской присыпке приводило к возникновению раковых заболеваний у пользовавшихся этой продукцией. В основном компанию обвиняют в том, что она не предупреждала женщин о риске развития рака яичников из-за использования ее продукции для интимной гигиены.

Пресс-секретарь Johnson & Johnson Кэрол Гудвич заявила, что компания подаст апелляцию на это решение. Вердикт «был результатом принципиально несправедливого процесса, который позволил истцам представить группу из 22 женщин, большинство из которых не имели никакого отношения к Миссури, в одном случае, утверждая, что у них развился рак яичников’, — сказала она. По ее словам, «доказательства по делу были просто перегружены предрассудками».

Адвокат истцов заявил, что J&J знала о загрязнении ее продукции асбестом и держал эту информацию в секрете от общественности. Компания сфальсифицировала тесты, чтобы не показывать наличие асбеста, уверен он. «Если тест показывал наличие асбеста, J&J отправил его в лабораторию, которая, как знала компания, даст другие результаты», — заявил он присяжным.

Компания отрицает обвинение в загрязнении ее продукции асбестом или в фальсификации результатов тестирования.

Johnson & Johnson проиграла уже несколько процессов о тальке. Самый крупный штраф по этому делу вынесли в августе 2017 года присяжные Верховного суда Лос-Анджелеса — они обязали Johnson & Johnson заплатить $417 млн женщине, которая заявила, что заболела овариальным раком после использования продукции на основе талька.

Конкретно претензия женщины относилась к продукту компании Johnson's Baby Powder (детская присыпка).