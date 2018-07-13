Побывавшие на саммите ОБСЕ депутаты Рады заявили, что украинский вопрос начал раздражать Европу

Украинский вопрос начал раздражать Европу, заявил депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич.

«Хорошо, что там [на переговорах президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки] украинский вопрос еще стоит, потому что я вот только вернулся с берлинского саммита Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и, знаете, украинский вопрос там уже всех раздражает», — цитирует Шуфрича РБК со ссылкой на телеканал «112.Украина».

По его словам, в Европе «никто не понимает» почему не выполняются Минские соглашения, и почему украинский парламент не принимает соответствующие законы. «Однако мы [парламентарии] не можем этого сделать, потому что этот вопрос блокирует коалиция и президент», — объяснил Шуфрич.

Кроме того, комментируя встречу Трампа с президентом Украины Петром Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе, депутат выразил надежду, что следующая встреча у украинского лидера произойдет с российским президентом.

Ранее сообщалось, что на 20-минутной встрече Трампа с Порошенко, по словам последнего, оба лидера успели «подробно» обсудить как встречу американского президента с Путиным в Хельсинки, так и проблему газопровода «Северный поток-2».