СМИ: Бывшему строителю дамбы, банкиру Владимиру Когану вызывали реанимацию в Москве

Состояние миллионера, председателя наблюдательного совета банка «Уралсиб» Владимира Когана резко ухудшилось. Об этом 12 июля сообщил телеканал 360 со ссылкой на свои источники в экстренных службах Москвы.

Коган находится в коме, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По данным издания, ему стало хуже, к нему вызвали сначала коммерческую «скорую», потом городскую реанимацию. Ранее в СМИ сообщали, что Коган в мае перенес инсульт. С апреля он якобы находится в коме. Причиной, как писали в некоторых изданиях, могли стать проблемы с давлением после альпинистской экспедиции.

Пресс-секретарь «Уралсиба» Ирина Волина заявила ТАСС, что банкир проходит плановую реабилитацию после операции. Изменений в структуре правления банка не планируется. По словам Волиной, угрозы жизни или ухудшения здоровья у Когана нет.

Владимир Коган — бывший совладелец Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга, в капитал которого он вошел еще в 1994 году. В 1997-м он возглавил ЗАО «Банкирский дом Санкт-Петербурга». В 2004-м продал 75% акций «Промстройбанка» Внешторгбанку. С 2004-го являлся директором федерального предприятия «Северо-Западная дирекция Госстроя России — дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений» (отвечал за строительство дамбы) в ранге заместителя главы Росстроя. Директор департамента строительства Министерства регионального развития в 2008—2011 годах, с июля по декабрь 2012-го — заместитель министра регионального развития. В 2015-м купил контрольный пакет акций банка «Уралсиб». Журнал Forbes в 2013-м году оценивал состояние Владимира Когана в 0,95 млрд долларов.