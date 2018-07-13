Американская компания начала продавать замаскированное под смартфон оружие

Пистолет, который трудно отличить от телефона, разработала американская компания Ideal Conceal. Об этом рассказал её основатель Кирк Келлберг в ролике, опубликованном на YouTube.

Пистолет Ideal Conceal в сложенном виде трудно отличить от смартфона. На его корпусе выполнена имитация кнопок включения и громкости, а также камеры. В боевую готовность он приводится чуть больше, чем за три секунды. Длина пистолета в сложенном виде составляет 13 сантиметров, ширина — 7,6 сантиметра.

Стоимость разработки в массовой продаже составит 500 долларов. Компания уже принимает заявки на предзаказы.