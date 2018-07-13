Английский студент разработал реактивный рюкзак для быстрого плавания под водой

Студент британского университета Лафборо Арчи О’Брайан изобрёл реактивный рюкзак, который позволяет передвигаться под водой со скоростью до 13 километров в час. Об этом рассказывает компания 3D Hub, изготовившая детали устройства.

В основе изобретения британского студента джетпак — персональный летальный аппарат, поднимающий человека в воздух с помощью реактивной тяги. О’Брайан использовал эту концепцию и разработал устройство, которое, подобно рюкзак, надевается на спину и двигает пловца вперёд с помощью насоса.

Инженер предлагает использовать своё изобретение не только для увеселительных целей, но и для оказания помощи тонущим людям. О’Брайан собирается запатентовать устройство и следующем году представить серийную модель рюкзака.