СМИ: Полпреда в Приволжском федеральном округе Бабича отправляют в Белоруссию

Россия запросила у Минска агреман (предварительное согласие) на назначение послом в Белоруссии Михаила Бабича, который сейчас занимаем пост полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Об этом со ссылкой на свои источники 12 июля пишет РБК.

Собеседник издания в Кремле заявил, что это назначение «аппаратно влиятельного человека на стратегически важное направление». В Госдуме обсудят кандидатуру нового посла на следующей неделе, рассказали представители комитета парламента по делам СНГ. Также ее должны утвердить в Совете Федерации. Пост посла в Белоруссии уже 12 лет занимает Александр Суриков, ему 77 лет.

Напомним, Михаил Бабич работает полпредом президента в ПФО уже семь лет. Ранее служил в ВДВ и войсках КГБ, возглавлял корпорацию «Антей», работал вице-премьером в Подмосковье и Ивановской области. В 2002-2003 возглавлял правительство Чечни. С 2003 по 2011 годы — депутат Госдумы.