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Общество
12.07.2018 23:57
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Эксперты предупредили о риске сокращения населения России. В страну стало въезжать меньше мигрантов

Из-за падения миграционного прироста население России может начать сокращаться уже в 2018 году. Отрицательная динамика фиксируется впервые с 2009 года. Об этом сообщается в материалах июльского мониторинга экономической ситуации РАНХиГС и Института Гайдара, который был опубликован 12 июля.

Как отмечают авторы исследования, в 2018-м, как и в два предыдущих года, фиксируется снижение количества иностранцев, находящихся в России. Сокращается приток приезжих из Украины (почти на 20 тысяч человек) и Молдавии. Больше всего мигрантов приезжает из Таджикистана.

«Миграционныи прирост населения России продолжает снижаться, что в условиях естественной убыли грозит возобновлением сокращения населения страны уже в текущем году», — заметили авторы исследования.

Кроме того, в России на две трети сократилось количество иностранцев, приезжающих из западных стран. Это касается как туристических поездок, так и деловых.

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