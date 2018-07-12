«Пьяных англичан успокоили грозненские болельщики». Во время матча «Ахмат» - «Бирмингем» произошла стычка

Массовые стычки сначала между футболистами, а потом и фанатами произошли во время товарищеского матча «Ахмат» – «Бирмингем» 12 июля на сборах в Австрии.

«Пьяные английские болельщики предприняли попытки оскорблять футболистов грозненского клуба, после чего англичан успокоили грозненские болельщики. Случилось это уже на 45 минуте, перед свистком арбитра на перерыв», – описывает ситуацию пресс-служба «Ахмата» в твиттере.

Пьяные английские болельщики предприняли попытки оскорблять футболистов грозненского клуба, после чего англичан успокоили грозненские болельщики. Случилось это уже на 45 минуте, перед свистком арбитра на перерыв. А сейчас уже идет второй тайм. pic.twitter.com/TuslxcYM8Z — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 12 июля 2018 г.

Однако английские болельщики утверждают, что инициаторами конфликта стали футболисты и тренеры «Ахмата». В качестве доказательства один из очевидцев приводит видео, в котором один из игроков чеченского клуба бросает мяч в лицо футболисту «Бирмингема», после чего начинается перепалка между игроками.

Матч все-таки был доигран до конца. Победу со счетом 1:0 одержал «Ахмат».

Напомним, недавно в Петербурге открылся филиал спортивного клуба «Ахмат». Это событие лично анонсировал Рамзан Кадыров. «Фонтанка» посетила этот клуб и рассказала, как там все устроено.