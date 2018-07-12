Британская полиция опять перепугала жителей Солсбери из-за «Новичка»

Британская полиция перекрыла дорогу и выставила кордон у ресторана Zizzi в Солсбери, в котором Юлия и Сергей Скрипали обедали перед отравлением. Об этом 12 июля сообщается в Twitter полицейских.

Возле ресторана стало плохо тридцатилетнему мужчине. Его доставили в местный госпиталь, сейчас уже выяснилось, что никакой опасности для окружающих он не представляет. Кордон сняли, а британские полицейские извинились за излишние предосторожности.

«Мы понимаем, что наша первоначальная реакция на инцидент, возможно, выглядела излишне тревожно, но мы надеемся, что вы понимаете, почему нам пришлось принять эти меры предосторожности. Мы благодарим всех вас за ваше терпение и понимание», – говорится в сообщении полиции.

Напомним, 30 июня в Эймсбери, неподалеку от Солсбери, нашли без сознания 44-летнюю Дон Стерджес и 45-летнего Чарли Роули. Женщина скончалась в больнице. По предварительной информации британской полиции, Стерджес и Роули пострадали от контакта с веществом «Новичок». Напомним, «Новичком» были отравлены бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская полиция считает, что инциденты не связаны, и второе отравление не является покушением.