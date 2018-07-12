«Зенит» спешит подписать полузащитника сборной Хорватии до финала ЧМ-2018

Громкий трансфер готовит футбольный клуб «Зенит». Как сообщает 12 июля Tuttomercatoweb, петербуржцы намерены подписать полузащитника сборной Хорватии Милана Баделя.

Переход должен состояться до финала чемпионата мира 15 июля. Уже в пятницу агент футболиста встретится с руководством «Зенита».

Напомним, что в финале чемпионата мира сборная Хорватии сыграет с Францией. Для хорватской команды это будет первый финал в истории.

В прошлом сезоне 29-летний Милан Бадель провел за «Фиорентину» 27 матчей в чемпионате Италии, забив два мяча и отдав одну голевую передачу. На ЧМ-2018 Бадель принял участие в трех играх.