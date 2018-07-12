«Я хотел убивать иностранцев»: в Петербурге задержан ненормальный охотник за прохожими

За вооруженные нападения на граждан в центре Петербурга задержан одиночка, приурочивший охоту к чемпионату мира по футболу. Он бил ножом в шею и уходил, убежденный, что оставляет за собой труп. В его душевном равновесии дознание вовсе не убеждено.

Как стало известно «Фонтанке», в пять вечера 12 июля уголовный розыск Адмиралтейского района задержал 21-летнего гражданина России Алишера Абдуллоева. Его лицо и фигура были детально известны оперативникам почти с самого начала ЧМ по записям камер уличного наблюдения, которые фиксировали списанные под копирку нападения на прохожих.

В ночь на 19 июня на набережной канала Грибоедова у Львиного мостика неизвестный ножом ударил в шею 41-летнего мужчину и удалился. Раненого доставили в Мариинскую больницу.

Через двое суток, утром 21 июня, на Гороховой улице рядом с Мойкой в шею ножом получил 40-летний петербуржец. Его госпитализировали в шоковую реанимацию той же Мариинской больницы.

Окрестности Адмиралтейства взяли под усиленное наблюдение, нападения временно прекратились, но около десяти вечера 10 июля, опять на Гороховой, неизвестный молча воткнул нож в шею прохожего и постарался добить вторым ударом, но раненый выставил руку и тем самым спас себе жизнь.

После задержания Абдуллоев вспомнил большее количество эпизодов и дал понять, что всех своих жертв, кроме последней, считает погибшими. «Я хотел убивать иностранцев», – заявил он, чем привлек внимание ФСБ. Кроме уголовного розыска, к изучению подноготной задержанного подключилась контрразведка.

Поиск целей в самом центре Петербурга Алишер объяснил тем же: где еще в период ЧМ вероятнее всего встретить туристов и болельщиков?

Подозреваемый живет на проспекте Ветеранов. Его семья перебралась в Петербург из Таджикистана давно. Алишер закончил 6 классов и учебу забросил. В настоящее время его проверяют на причастность минимум еще к одному нападению на улице Марата. Оно состоялось еще в мае, но исполнено тем же способом.

Свой почерк Алишер объясняет боксерской привычкой. Уверяет, что у него хорошо поставлен верхний удар.

По информации «Фонтанки», уголовное дело по статье 213 УК «Хулиганство» возбуждено после длительной дискуссии заинтересованных ведомств. Следственный комитет Петербурга склонялся к тому, что многоэпизодное дело о покушении на убийство сейчас, в период проведения ЧМ-2018, было бы неуместно. Его поддерживала прокуратура Петербурга, тоже не склонная портить благожелательный информационный фон. Сегодня, 12 июля, надзорное ведомство распорядилось удалить с официального сайта судебных приставов релиз о выселении ТЦ, поэтому позиция «не делать из Алишера проблему» тем более выглядит логично. Вести дело о нападениях поручили дознанию Адмиралтейского УМВД. Абдуллоев задержан на двое суток в качестве подозреваемого.