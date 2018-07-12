Черчесов: Советы тренера сборной Украины помогли одолеть саудовцев

После первой игры российской сборной на чемпионате мира главный тренер национальной команды Станислав Черчесов поблагодарил своего украинского коллегу Андрея Шевченко.

Как рассказал Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу» 12 июля, перед матчем с Саудовской Аравией он консультировался с Шевченко.

«Хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко, который помог нам советом. Сборная Украины играла товарищеский матч с Саудовской Аравией, мы потом созвонились, и он рассказал мне некоторые нюансы действий аравийцев, которые нам очень пригодились при подготовке к матчу», — заявил главный тренер российской сборной.

Напомним, Россия обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0 в матче открытия чемпионата мира по футболу-2018.