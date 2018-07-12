Очевидцы: речку Новая заполонили чёрные водоросли

Скопление тёмной жижи заметили горожане в реке Новая в Кировском районе Петербурга. Об очередном загрязнении водоёма в социальных сетях рассказали активисты движения «Красивый Петербург» 12 июля.

«На этот раз на поверхности воды плавает мазут», — написали они. Однако под постом местная жительница не согласилась с такой версией происхождения загрязнения. По её словам, это сгустки чёрных водорослей. Пахнут они как плесень.

Активисты также вспомнили богатую историю загрязнений Новой. От гибели рыбы осенью прошлого года до химикатов, которые попали в водоём из аэропорта Пулково через одноименный канал. Участники «Красивого Петербурга» отправили обращение к городским властям с требованиям привлечь к отвественности виновника загрязнения.

Последний раз «нечто непотопляемое» в Новой заметили в середине июля. Экологи провели проверку и выяснили, что на поверхности воды скопились сине-зелёные водоросли и отмершая растительность. В Смольном намерены оценить загрязнённость донных отложений в реке.