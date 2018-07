Трамп получил «милую записку» от Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп опубликовал 12 июля в своем Twitter письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Трамп назвал документ «милой запиской». В нем глава КНДР пишет, что встреча с президентом США – «начало важного пути». И заверяет, что крайне высоко ценит «экстраординарные усилия» американского лидера, направленные на улучшение отношений между США и КНДР. Письмо завершается предложением провести еще одну двустороннюю встречу.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt