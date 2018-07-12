В Карелии сошедший с рельсов грузовой состав задерживает поезд из Мурманска в Петербург

Движение поездов на перегоне Сиг – Энгозеро в Карелии возобновлено вечером 12 июля. Один путь расчистили от вагонов грузового состава, сошедшего с рельсов днём. На втором пути аварийно-восстановительные работы ещё продолжаются. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Из-за произошедшего инцидента поезд № 21 Мурманск – Санкт-Петербург задержан на 2 часа 37 минут. Согласно данным сайта РЖД, состав сейчас находится в районе Кандалакши.

«Специалисты Октябрьской железной дороги предпринимают все необходимые меры для скорейшего ввода поезда в график», — добавили в пресс-службе ОЖД.

Днём на перегоне Сиг – Энгозеро в Карелии с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда. Происшествие обошлось без пострадавших.