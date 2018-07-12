Глава Омской области: Из-за мема «Не пытайтесь покинуть Омск» в регион не идут инвесторы

Врио губернатора Омской области Александр Бурков заявил, что привлекать инвестиции в регион мешает «негативный нейминг». Как пишет издание Om1.ru, Бурков описал свое видение проблем региона на «Инфоруме» 12 июля.

«С тем лозунгом «Не пытайся покинуть Омск», который существует, у инвесторов нет желания двигаться в регион, где не хватает оптимизма. И еще почему — власть долго жила в закрытом режиме. Возможно, сказывается то, что Омск раньше был закрытым городом. Пока я не скажу, что мы привлекательны инвестиционно», — заявил врио губернатора.

Бурков уточнил, что бизнес останавливают «ментальные барьеры». Отметим, по итогам 2017 года долг Омской области составил более 38 млрд рублей. Регион регулярно попадает в «антирейтинги» регионов с худшим качеством жизни.

Александр Бурков представляет партию «Справедливая России», назначен врио главы региона в октябре 2017 года. В июне 2018-го он подал документы в качестве самовыдвиженца для участия в выборах губернатора Омской области.