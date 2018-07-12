В Самаре должник украл позорящую его пирамиду

Самарец, задолжавший за воду и канализацию 45 тысяч рублей, украл «пирамиду позора», которую установили перед его домом коммунальщики. Об этом 12 июля сообщили в компании «Самарские коммунальные системы».

Напомним, новый метод выбивания долгов в Самаре впервые опробовали 10 мая, с тех пор трехтонные «пирамиды позора» с надписью «здесь живет должник» получили уже несколько местных жителей. За последний месяц таких было 17 человек. Однако один из задолжавших решил расправиться с пирамидой самостоятельно.

«Все действия должника по ликвидации пирамиды зафиксированы камерой видеонаблюдения, что позволит установить способ и соучастников. Уже сейчас выявлены некоторые интересные факты. Как оказалось, должник за воду должен за многое. Его общий долг по всем обязательствам превышает 25 миллионов рублей. При этом проживает он в весьма дорогом доме, пользуется несколькими машинами и мотоциклом. «РКС-Самара» мириться с таким положением дел не будут», – говорится в сообщении самарских коммунальщиков.

У дома должника уже поставили новую пирамиду, а по факту хищения возбуждено уголовное дело.