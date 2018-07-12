Глава комитета по природопользованию остался без первого заместителя

Комитет по природопользованию лишился первого заместителя председателя. Пост покинул проработавший меньше года Сергей Курышкин.

Информацию о том, что в комитете ищут первого заместителя председателя подтвердил «Фонтанке» 12 июля глава ведомства Игорь Григорьев. По его словам, Курышкин покинул пост две недели назад, так как нашел новую работу. Какую именно, Григорьев вспомнить не смог.

По данным собеседников «Фонтанки», близких к комитету по природопользованию, Курышкин был ставленником вице-губернатора Олега Маркова. В конце 2017 года ведомство переподчинили «арктическому» вице-губернатору Михаилу Кучерявому. По мнению источников, спустя полгода он проявил инициативу в проведении собственной кадровой политики в комитете.

Эту версию «Фонтанке» опроверг председатель комитета Игорь Григорьев. Также чиновник отметил, что найти замену Курышкину планируют в течение месяца. Пока же у него в подчинении всего два заместителя.

Отметим, что Сергей Курышкин работал в комитете с ноября 2017 года. С 2011 по 2014 годы он занимал должность первого замдиректора Центрального филиала государственной инвентаризации лесов федерального государственного унитарного предприятия «Рослесинфорг». В сентябре 2014 года возглавил комитет по природным ресурсам Ленинградской области. После этого Курышкин руководил ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по СЗФО».