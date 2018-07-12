В Москве не зарегистрировали кандидата в мэры из-за «отзыва подписей депутатов». Это запрещено законом

Московская городская избирательная комиссия 12 июля отказала в регистрации кандидатом на выборах мэра Москвы бывшего владельца компании «СУ-155» Михаила Балакина, который позиционировал себя как «преемника Лужкова». Издание «Медиазона» обратило внимание, что причина для отказа незаконна.

«Балакин представил 112 подписей муниципальных депутатов при необходимых 110. Однако трое депутатов отозвали свои подписи и просят считать их недействительными. Таким образом, Балакиным представлено 109 действительных подписей», — якобы заявила член МГИК Римма Кузнецова (цитата по «Интерфаксу»). Правда, другие агентства (РИА «Новости», ТАСС) цитируют Кузнецову немного иначе: «В Мосгоризбирком поступили заявления от трех депутатов, в которых они просят не учитывать их подписи при рассмотрении вопроса кандидата Балакина».

При этом в Избирательном кодексе Москвы написано: «отзыв депутатом представительного органа местного самоуправления или главой муниципального образования своей подписи не допускается». Балакин в комментарии РБК заявил: «Это нонсенс какой-то, такого быть не может».

Напомним, накануне в СМИ сообщали, что «Единая Россия» начала внутреннее расследование в связи с возможной скупкой подписей муниципальных депутатов Михаилом Балакиным.

На выборах мэра Москвы зарегистрировали всего четверых кандидатов: действующего мэра Сергея Собянина, Михаила Дегтярева (ЛДПР), Вадима Кумина (КПРФ) и Илью Свиридова («Справедливая Россия»).