«Фонтанка» за 60 секунд — 12 июля

Станция метро «Беговая» "замироточила". Ее строили святые люди. Но метрополитен уверяет: все уже сухо.

Собственник Ленэкспо — Газпром, и он не спеша передумал застраивать площади жильем. Лучше апартаменты. И еще что-нибудь придумает. Но старожилов и арендаторов павильонов пока не беспокоит.

В России, знаете ли, две беды. Дороги и строители дорог, когда среди них обостряется конкуренция.

Не надо было дальнобойщикам протестовать против «Платона». У нас реалии таковы, что он, бедный, сам, авось, загнется. Но на наш авось рассчитывать сложно.

Даже если ФИФА запретит показывать всех красивых болельщиц на мундиале, президента ФИФА не запретит. Нашли самое правильное фото в купальнике.

Мы, конечно, извиняемся, но в Петербурге открылся филиал чеченского спортивного клуба «Ахмат». По соседству с клубом «Сечь». Ждем новостей.

Скажите, как его зовут? Объявился петербуржец, который просит закрасить граффити с Черчесовым изящной серой краской. И Смольный не сможет ему отказать.

Шарлиз Терон опять страдает. У нее трое детей, она толстая и смысла в жизни — никакого. Ох уж эти дивы с экрана…

А 13 июля в честь репетиции парада ко Дню ВМФ закроют две набережные и одну площадь. Но парад-то — супер!