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Власть
12.07.2018 20:55
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Дочь ректора Горного университета стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Следственный комитет Санкт-Петербурга решил возобновить расследование уголовного дела о мошенничестве, по которому ранее были осуждены помощники экс-депутата ЗакСа Ольги Литвиненко и экс-чиновница администрации Петроградского района. Повестку о вызове на допрос дочери ректора Горного университета полковник Юрий Яшков отправил в Польшу и Испанию (копия есть в распоряжении «Фонтанки») – где, предположительно, она может находиться. 

Повестка была подписана следователем еще в середине мая, на допрос Ольгу Литвиненко ждали в начале июня, однако ни она, ни ее адвокат не пришли. В документе не сказано, какой статус у Литвиненко в рамках данного уголовного дела. В Следственном комитете также не смогли уточнить данную информацию.

Как сообщила «Фонтанке» Ольга Литвиненко, она пожаловалась в прокуратуру на действия следователя, вызвавшего ее на допрос без уточнения статуса, а также сделавшего это лично, а не через федеральные структуры Следственного комитета.

Также Литвиненко сообщила, что в середине июня она получила звонок от прокурора Дениса Карпенко (начальник отдела по надзору за расследованием особо важных дел в органах Следственного комитета РФ управления по надзору за процессуальной деятельностью в органах СК РФ), который заявил ей о том, что у него лежат на подписи документы о привлечении ее в качестве обвиняемой по данному уголовному делу. Помимо этого, рассказала о ставшем ей известным намерении прокурора объявить ее в розыск. При этом на данный момент в России она считается похищенной. В ответ на данное замечание собеседник Ольги сообщил, что не хотел бы вдаваться в разъяснения.

Расшифровку и аудиозапись беседы с человеком, представившимся прокурором, Литвиненко передала «Фонтанке».


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Автор: Ольга Литвиненко

Экс-депутат Законодательного собрания Ольга Литвиненко в 2011 году покинула Россию вместе с маленьким сыном после конфликта с отцом, ректором Горного университета Владимиром Литвиненко. Ольга уверяет, что отец похитил ее дочь, пока она находилась в роддоме. 

Семейная ссора ректора Горного Владимира Литвиненко и его дочери Ольги уже не первый год отражается в криминальных и судебных хрониках. В 2011 году Владимир Литвиненко объявил Ольгу в розыск. В течение следующих лет пять ее помощников в Законодательном собрании были осуждены по разным поводам, в том числе по делу о мошенничестве.

По версии следствия, в конце 2010 года бывшие помощники Ольги Литвиненко вместе с подельниками организовали участие в государственных контрактах двух ООО: «Гарант Северо-Запад» и «Интернациональный центр творчества». Якобы обе компании были зарегистрированы в один день, а их руководителями были номинальные лица. Организации сумели стать участниками государственных контрактов по организации районных праздников на Петроградской стороне. Как утверждало следствие, обязательства по контрактам были исполнены ими не полностью, тогда как средства были получены в полном объеме. Суд определил Илье Хлусову и Руслану Прасолову по полтора года колонии. Надежда Соломахина приговорена к году условно.

Отметим, что  летом 2017 года Ольга Литвиненко вступила в движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского и выступила с публичной критикой своего отца. Спустя полгода стало известно о назначении ректора Горного в петербургский избирательный штаб Владимира Путина. Ранее он также возглавлял предвыборный штаб президента в 2000, 2004 и 2012 годах. Зимой 2018 года, во время выборной кампании, Василеостровский районный суд вынес решение о признании недействительным заграничного и внутреннего паспортов гражданки России Ольги Литвиненко.

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