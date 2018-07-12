Набережные Невы закроют 13 июля для репетиции парада ВМФ

Адмиралтейскую и Английскую набережные и Сенатскую площадь перекроют 13 июля для репетиции парада ВМФ. Движение транспортных средств прекратят в 19.30 и обещают возобновить через два часа. Как сообщает 12 июля комитет по развитию транспортной инфраструктуры, это связано с репетицией наземной части парада.

Движение будет прекращено на левобережном участке Невы от Дворцового моста до Благовещенского.

Военно-морской парад пройдет 29 июля. Жителей Петербурга в дни репетиций ждут регулярные перекрытия дорог и внеплановые разводки мостов, небольшой компенсацией станет бесплатный проезд по ЗСД в определенные часы.