Facebook нашел в России 65 тысяч потенциальных госизменников, МИД считает список отвратительным

Алгоритм Facebook вычленил 65 тысяч пользователей из России, интересы которых попали под категорию «государственная измена». Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала аналитическую работу соцсети отвратительной.

Как сообщила 12 июля представитель ведомства, ситуация с использованием алгоритмов таргетированной рекламы, нацеленной на категоризацию пользователей, напоминает антиутопии Оруэлла. Включение в инструментарий Facebook раздела treason (госизмена), позволившего составить перечень пользователей с таким интересом, Захарова считает отвратительным.

На алгоритм соцсети обратили внимание журналисты The Guardian. После огласки Facebook убрал treason из списка интересов.