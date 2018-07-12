Сына главы МВД Украины освободили от ответственности за плохие и дорогие рюкзаки для полиции

Дело о поставках рюкзаков для МВД Украины в отношении сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра закрыла специальная антикоррупционная прокуратура. Об этом сообщается на странице ведомства в "Фейсбуке" 12 июля.

Следствие не смогло найти доказательств «осведомлённости бывшего замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря и Александра Авакова о ненадлежащем качестве рюкзаков», закупленных для полиции.

Вину признал третий подозреваемый — предприниматель Борис Литвин. По версии следствия, его компания изготовила некачественные рюкзаки и с помощью поддельных документов поставила их для МВД Украины.

Председатель антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил журналистам, что о прекращении дела в отношении сына главы МВД он узнал накануне. Его принимала старшая группа прокуроров ведомства.

Справка:

Александра Авакова подозревали в растрате более 14 млн гривен бюджетных денег при закупке рюкзаков для нацгвардейцев в 2015 году. Вместе с ним по делу проходили бывший заместитель главы МВД Сергей Чеботарь и представитель фирмы – победителя тендера по поставке рюкзаков.

Согласно данным журналиста Романа Бочкалы, МВД закупило рюкзаки по 3 тысячи грн за штуку на общую сумму 14,5 млн грн. Через некоторое время на YouTube появилось видео беседы людей, похожих на Сергея Чеботаря и Александра Авакова, с еще одним человеком, где они договариваются о поставке рюкзаков еще до проведения тендера.

Детективы НАБУ провели обыски у троих фигурантов, подозреваемых задержали. Однако позже в МВД заявили, что обыски у Александра Авакова юридически не обоснованы и направлены на дискредитацию ведомства. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что у его сына нет «ни копейки денег из бюджета Украины» и в ходе судебного процесса это будет доказано.