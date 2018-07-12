В Новом Мурино облагородили незаконную дорогу, которая будет демонтирована

Несогласованный выезд из ЖК «Новое Мурино» привели в порядок: нанесли разметку, оградили бордюрами и обустроили пешеходный переход. Об этом сообщают читатели «Фонтанки».

В администрации Красногвардейского района «Фонтанке» рассказали, что не знают, кто стоит за благоустройством дороги, и подчеркнули, что районная администрация к этому не имеет никакого отношения. Ранее на совещании, посвященном незаконному проезду, звучала мысль о том, что до демонтажа дорогу необходимо сделать безопасной и установить знаки, но конкретного поручения властями дано не было.

Из-за незаконной дороги, идущей от ЖК «Новое Мурино», у его обитателей возник конфликт с соседями из ЖК «Новая Охта»: асфальтированный проезд, появившийся накануне «Прямой линии» с Путиным, позволял новомуринцам выезжать на Муринскую дорогу, но провоцировал утренние пробки для новоохтинцев. Жители «Новой Охты» также отмечали, что эта дорога создает угрозу для местных детей.

Глава Красногвардейского района, на территории которого находятся несогласованный проезд и ЖК «Новая Охта», Евгений Разумишкин, ранее заявил, что незаконная дорога будет демонтирована. Спустя сутки вице-губернатор правительства Ленобласти Михаил Москвин уточнил: выезд для новомуринцев останется, но его построят в другом месте. До 6 июля власти Ленобласти обещали разработать проект и передать его на согласование в петербургские комитеты.