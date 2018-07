Потерявшегося без вести в Самаре британца нашли спустя неделю пьяным в Москве

Практически международного скандала удалось избежать благодаря правоохранительным органам России, которые нашли потерявшегося гражданина Великобритании. Родственники англичанина Дугласа Мортона, приехавшего на чемпионат мира по футболу, забили тревогу после того, как он несколько дней не выходил на связь.

В последний раз его видели 6 июля в Самаре, куда он приехал на матч 1/4 финала Англия — Швеция. Вплоть до 12 июля от него не поступило родным ни одного сообщения. Ранее Дуглас Мортон уже попадал в новостные ленты. Приехав в Нижний Новгород из Волгограда на матч Англия – Панама, он обнаружил, что забыл дома билет. Тогда благодаря помощи британских телевизионщиков и "Твиттера" Дуглас раздобыл билет, но на матч всё равно опоздал.

This is Douglas. He was at our hotel in Volgograd. We’ve just bumped in to him in Nizhny Novgorod & he’s realised he’s left his match tickets in the drawer at home in Bristol. If anyone’s got a spare one let me know. #EngPan pic.twitter.com/4zDA5aNvZa