Потерявшегося без вести в Самаре британца нашли спустя неделю пьяным в Москве

Практически международного скандала удалось избежать благодаря правоохранительным органам России, которые нашли потерявшегося гражданина Великобритании. Родственники англичанина Дугласа Мортона, приехавшего на чемпионат мира по футболу, забили тревогу после того, как он несколько дней не выходил на связь.

В последний раз его видели 6 июля в Самаре, куда он приехал на матч 1/4 финала Англия — Швеция. Вплоть до 12 июля от него не поступило родным ни одного сообщения. Ранее Дуглас Мортон уже попадал в новостные ленты. Приехав в Нижний Новгород из Волгограда на матч Англия – Панама, он обнаружил, что забыл дома билет. Тогда благодаря помощи британских телевизионщиков и "Твиттера" Дуглас раздобыл билет, но на матч всё равно опоздал.

This is Douglas. He was at our hotel in Volgograd. We’ve just bumped in to him in Nizhny Novgorod & he’s realised he’s left his match tickets in the drawer at home in Bristol. If anyone’s got a spare one let me know. #EngPan pic.twitter.com/4zDA5aNvZa — Dan H🦉🦉 (@dan_howells) 23 июня 2018 г.

После этого Мортон должен был сразу отправиться в Москву. Добрался ли он до столицы, несколько дней оставалось неизвестно. Родственники забили тревогу, к поискам незадачливого британца подключились российская полиция и посольство Великобритании в Москве.

Довольно быстро англичанина удалось найти. Как сообщает medialeaks.ru со ссылкой на ТАСС, благодаря данным по использованию кредитной карты Мортона и записям с видеокамер удалось установить, что он все-таки добрался до Москвы, правда, чуть позже, чем планировалось, а именно 11 июля, и при этом находился он в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сейчас с ним все в порядке. По словам представителя Главного управления МВД по Москве, против Мортона не совершались какие-либо противоправные действия.

В целом чемпионат мира по футболу, несмотря на масштабность события, проходит без серьезных инцидентов. Чаще всего иностранные любители футбола становятся жертвами мошенников и недобропорядочных таксистов. Например, для одного 43-летнего пакистанца знакомство с ночной жизнью Петербурга закончилось потерей почти 700 тысяч рублей.