В Александровском парке Пушкина нашли предположительное место расстрела евреев

Два тела, захороненные во время войны, со следами насильственной смерти, были найдены на днях в ходе земляных работ в Александровском парке Пушкина. На одном из черепов пробит висок, на другом – след от пули.

Как сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на местного краеведа Виталия Новицкого, следы насилия, а также место находки могут говорить о том, что это останки евреев, расстрелянных в Пушкине во время оккупации. Краевед ссылается на свидетельства пушкинских старожилов.

В парке велся ремонт водоотводных каналов. Работы приостановлены, специалисты обследуют находку. Напомним, до 16 июля в связи с ЧМ по футболу все поисковые работы запрещены.

О том, что в Пушкине велись массовые расстрелы евреев, известно очень давно; в непосредственной близости от Александровского парка и дворца стоит памятник погибшим "Формула скорби" работы Вадима Сидура. Точное число погибших неизвестно, историки предполагают, что речь идет о десятках тысяч. По данным историка Константина Плоткина, расстреливали в Баболовском парке, Александровском, в Екатерининском перед Большим Капризом, в Лицейском садике.